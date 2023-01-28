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    Картаполов: Госдума продолжает работу над законами об отсрочке от призыва по мобилизации

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    Работа над законопроектами об отсрочке от призыва по мобилизации продолжается в Государственной думе. Об этом 28 января рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, сейчас комитет работает над 20 проектами законов по этой теме. «Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания», — подчеркнул Картаполов в своем телеграм-канале.

    Он отметил, что документы находятся в стадии согласования. Вопросы находятся на контроле комитета.

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    ГосдумаМобилизацияАндрей Картаполов
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