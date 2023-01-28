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    Соседи не спасли. В Ленобласти из оружейного сейфа вынесли 27,5 миллиона наличными и не только

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    Уехав за границу, жители Ломоносовского района Ленобласти попросили соседей присмотреть за домом. Но от воров это не спасло.

    Заявление о крупной краже поступило в полицию двумя днями ранее, стало известно «Фонтанке» 28 января. Житель Петербурга рассказал, что соседи уехали из страны, но попросили присмотреть за домом, расположенным в деревне Райкузи.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, кража произошла в тот момент, когда семейная пара отлучилась. Преступники отжали стеклопакет на первом этаже двухэтажного дома и хорошо изучили его содержимое. Добычей стали как минимум 27,5 миллионов наличными. Их нашли в металлическом оружейном ящике, стоявшем в бойлерной.

    Точная сумма ущерба неизвестна. Её предстоит установить, когда владельцы дома вернутся и смогут оценить потери.

    По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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