Соседи не спасли. В Ленобласти из оружейного сейфа вынесли 27,5 миллиона наличными и не только

Уехав за границу, жители Ломоносовского района Ленобласти попросили соседей присмотреть за домом. Но от воров это не спасло.



Заявление о крупной краже поступило в полицию двумя днями ранее, стало известно «Фонтанке» 28 января. Житель Петербурга рассказал, что соседи уехали из страны, но попросили присмотреть за домом, расположенным в деревне Райкузи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, кража произошла в тот момент, когда семейная пара отлучилась. Преступники отжали стеклопакет на первом этаже двухэтажного дома и хорошо изучили его содержимое. Добычей стали как минимум 27,5 миллионов наличными. Их нашли в металлическом оружейном ящике, стоявшем в бойлерной.