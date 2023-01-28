В Левашово домушник присвоил женские украшения. Выбор выдал в нём курильщика

Жительница Выборгского района Петербурга лишилась более 400 тыс. руб. после визита незваного гостя. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 января.



Пострадавшая — 48-летняя владелица дома в Левашово, она обратилась в полицию накануне. Установлено, что в тот же день неизвестный отжал стеклопакет на первом этаже и залез внутрь. Преступник прихватил с собой больше десяти колец, одно из которых с бриллиантом, несколько браслетов, кулон, крестик, серьги, часы от Calvin Klein и жилетку с электронной сигаретой.

Общая сумма ущерба составляет 462 500 руб. Установить, как выглядел злоумышленник, — сложно: видеонаблюдение не подключено. Вору повезло и в том, что в момент кражи не работала охранная сигнализация.