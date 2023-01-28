    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -10

    4 м/с, ю-з

    766мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.34eur75.41

    В Левашово домушник присвоил женские украшения. Выбор выдал в нём курильщика

    2161
    3 комментария

    Жительница Выборгского района Петербурга лишилась более 400 тыс. руб. после визита незваного гостя. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 января.

    Пострадавшая — 48-летняя владелица дома в Левашово, она обратилась в полицию накануне. Установлено, что в тот же день неизвестный отжал стеклопакет на первом этаже и залез внутрь. Преступник прихватил с собой больше десяти колец, одно из которых с бриллиантом, несколько браслетов, кулон, крестик, серьги, часы от Calvin Klein и жилетку с электронной сигаретой.

    Общая сумма ущерба составляет 462 500 руб. Установить, как выглядел злоумышленник, — сложно: видеонаблюдение не подключено. Вору повезло и в том, что в момент кражи не работала охранная сигнализация.

    Возбуждено уголовное дело по третьей части 158 статьи УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Кража
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close