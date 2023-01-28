Помогите годовалой Лизе вернуть пальчики

Лиза родилась с недоразвитыми большими пальцами рук, которые удалили. Сейчас необходимы операции по их созданию и сделать это необходимо в кратчайшие сроки, поскольку промедление приведёт к тому, что девочка не сможет освоить навыки самообслуживания. Только квот на лечение ещё нет. Кроме того, Лизе их нужно две и сразу. Выход один — платить за лечение.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Лиза Фадеева, 1 год.
Врождённое недоразвитие пальцев рук.
Требуется операция. Стоимость 156 007 руб.
«Дочка родилась с патологией развития кистей: вместо больших пальцев у неё образовались фаланги, которые висели на коже, как на ниточках. Через неделю после рождения Лизе провели две операции и удалили недоразвитые пальчики.
Врач мне объяснил, что дочке в скором времени потребуются операции по созданию больших пальцев рук из указательных для формирования функции схвата, но провести их можно будет не ранее чем через два-три года. Я много читала о детях с похожим диагнозом и поняла, что для полноценного развития Лизы лечение нельзя откладывать. Сейчас у неё активно развивается мелкая моторика, формируются важные навыки: дочка учится брать и перекладывать предметы, держать ложку, самостоятельно есть, рисовать. Она активно интересуется игрушками, старается брать их в руки, но это не всегда получается, и тогда Лиза злится. Да и кисти уже начали деформироваться — загибаются внутрь.
Осенью я обратилась в петербургский Центр имени Альбрехта, где успешно проводят такие операции маленьким детям. Дочку готовы здесь прооперировать в самое ближайшее время, но беда в том, что госквоты в этой клинике можно получить не ранее весны. А нам нужны сразу две. Прошу, помогите с оплатой первого этапа лечения! Самим нам не справиться, а время упускать нельзя». Оксана Позднякова, Москва.
Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):
«У Лизы состояние после удаления гипопластичных пальцев. Требуется этапное хирургическое лечение для формирования первых пальцев обеих кистей методом поллицизации — большой палец создаётся из указательного. Функция схвата важна для развития ребёнка, без неё будет сложно осваивать навыки самообслуживания. Лечение необходимо начать в максимально короткие сроки».
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
ИЛИ ЗДЕСЬ
Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».