Помогите годовалой Лизе вернуть пальчики

Лиза родилась с недоразвитыми большими пальцами рук, которые удалили. Сейчас необходимы операции по их созданию и сделать это необходимо в кратчайшие сроки, поскольку промедление приведёт к тому, что девочка не сможет освоить навыки самообслуживания. Только квот на лечение ещё нет. Кроме того, Лизе их нужно две и сразу. Выход один — платить за лечение.

«Дочка родилась с патологией развития кистей: вместо больших пальцев у неё образовались фаланги, которые висели на коже, как на ниточках. Через неделю после рождения Лизе провели две операции и удалили недоразвитые пальчики.



Врач мне объяснил, что дочке в скором времени потребуются операции по созданию больших пальцев рук из указательных для формирования функции схвата, но провести их можно будет не ранее чем через два-три года. Я много читала о детях с похожим диагнозом и поняла, что для полноценного развития Лизы лечение нельзя откладывать. Сейчас у неё активно развивается мелкая моторика, формируются важные навыки: дочка учится брать и перекладывать предметы, держать ложку, самостоятельно есть, рисовать. Она активно интересуется игрушками, старается брать их в руки, но это не всегда получается, и тогда Лиза злится. Да и кисти уже начали деформироваться — загибаются внутрь.

