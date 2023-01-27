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    L’Équipe: «ПСЖ» проведет переговоры с «Зенитом» о покупке Малкома

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    Футбольный клуб «ПСЖ» (Франция) готов обсуждать с «Зенитом» покупку вингера Малкома. Как сообщает 27 января L’Équipe, парижане переключили свое внимание на бразильца из Петербурга после того, как переговоры по трансферу Райана Шерки из «Лиона» зашли в тупик.

    Ожидается, что первые переговоры по поводу Малкома «ПСЖ» и «Зенит» проведут уже сегодня.

    Также французский клуб рассматривает варианты с Маттиа Дзакканьи из «Лацио» и Арда Гюлером из «Фенербахче».

    В сезоне-2022/23 на счету 25-летнего Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах чемпионата РПЛ. Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за 40 млн евро. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России. Сейчас сайт transfermarkt оценивает бразильца в 24 млн евро. Отметим, что французский опыт у форварда уже был — с 2016 по 2018 год он выступал за «Бордо».

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