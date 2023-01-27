Стабильность: производство и продажи пива в России в 2022 году остались на прежнем уровне

За 2022 год в России произвели 802,5 млн декалитров пива и пивных напитков, что на 0,3% больше, чем годом ранее. При этом объем производства пива остался на прежнем уровне (704 млн декалитров), а пивных напитков — вырос на 2,5%, до 98,4 млн декалитров. Такие показатели 27 января приводит Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет пивоваренные компании AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken Россия) со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
Продажи пива в стране тоже практически не изменились за год. Всего магазины продали 676,3 млн декалитров пива (+0,6% к уровню прошлого года) и 89,1 млн декалитров пивных напитков (-0,4%). Совокупные продажи выросли на 0,5%.
В ассоциации называют результаты неплохими для турбулентного 2022 года, однако в 2023 году отрасли будет труднее. Во-первых, сокращается покупательская способность населения. Во-вторых, в активную фазу вступает проект маркировки, который требует существенных затрат со стороны бизнеса. В-третьих, с 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки, который затронет безалкогольное пиво. По словам директора АПП Вячеслава Мамонтова, это приведет к сокращению производства последнего на 17,7% и в среднем на 11% повысит цены для конечного потребителя.
«В этих условиях для развития сектора, который обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и приносит бюджету страны сотни миллиардов рублей, нужна поддержка. Таким вкладом в развитие отрасли всегда была и остается предсказуемая налоговая политика. Для отрасли важно, чтобы акцизы, установленные сегодня Налоговым кодексом на период до 2025 года, остались без изменений. Также эффективным инструментом поддержки могли бы стать налоговые вычеты при вступлении в действие норм по маркировке», — отмечает Мамонтов, слова которого приводятся в релизе.