Стабильность: производство и продажи пива в России в 2022 году остались на прежнем уровне

За 2022 год в России произвели 802,5 млн декалитров пива и пивных напитков, что на 0,3% больше, чем годом ранее. При этом объем производства пива остался на прежнем уровне (704 млн декалитров), а пивных напитков — вырос на 2,5%, до 98,4 млн декалитров. Такие показатели 27 января приводит Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет пивоваренные компании AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken Россия) со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.



Продажи пива в стране тоже практически не изменились за год. Всего магазины продали 676,3 млн декалитров пива (+0,6% к уровню прошлого года) и 89,1 млн декалитров пивных напитков (-0,4%). Совокупные продажи выросли на 0,5%.

