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    В Петергофе забулькало на улице, а 10 домов остались без воды

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    Десяток зданий в Петергофе отключены от централизованной системы водоснабжения 27 января. Все из-за вытекания на Зверинской улице у дома 13. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    Мегаполис / Telegram

    «В ходе обследования выявлено технологическое нарушение на сети диаметром 200 мм. В настоящее время бригада петербургского Водоканала занимается локализацией вытекания», — говорится в сообщении.

    Предприятием решается вопрос о переводе всех зданий на систему временного водоснабжения.

    Обновление от 15:40:

    Как уточнили в пресс-службе «Водоканала», холодную воду вернули всем абонентам. Для удобства жителей работы по устранению технологического нарушения будут проводиться ночью. Все здания переведут на систему временного водоснабжения.

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