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    Крупнейшим налогоплательщиком Великобритании в 2022 году стал выходец из России с миллиардным состоянием

    2009
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    Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, родившийся и получивший образование в Москве, стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании по итогам 2022 года. Он занимает первое место в ежегодном налоговом рейтинге газеты The Times, опубликованном 27 января.

    Как подсчитало издание, за год Герко заплатил 487,4 млн фунтов стерлингов налогов (больше 600 млн долларов). По данным Bloomberg, на начало декабря 2022 года состояние предпринимателя достигло 6 млрд долларов.

    Герко родился в Москве и получил степень доктора математических наук в МГУ. У него британское гражданство и до недавних пор было российское, но, по данным издания, предприниматель от него отказался. Этот процесс, начатый им в 2020 году, завершился в декабре 2022 года. Бизнесмен начинал карьеру с торговли акциями в Deutsche Bank, продолжил работу в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал свою трейдинговую компанию XTX Markets.

    На второе место рейтинга издание поместило основательницу букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (она заплатила 460,2 млн фунтов за год) и ее семью, на третье — совладельца и главу компании по производству спортивной обуви и одежды Pentland Group Стивена Рубина (392,3 млн фунтов). Звездные налогоплательщики от них серьезно отстают. Так, певец Стинг, заплативший в 2022 году 25 млн фунтов налогов, расположился только на 52-м месте рейтинга, а писательница Джоан Роулинг (15 млн фунтов) — на 81-м.

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