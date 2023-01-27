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    Фанаты «Зенита» сняли видео в честь Малой Дороги жизни

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    В 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады фанаты футбольного клуба «Зенит» вспомнили о Малой Дороге жизни, которую часто обделяют вниманием. В честь ледового пути от Лисьего Носа до Ораниенбаума через Кронштадт болельщики записали песню и сняли видео. Клип опубликован 27 января на YouTube-канале «Ландскроны».

    Видео состоит из двух частей — исторического экскурса и яркой акции фанатов с фаерами в честь героев блокады. В конце участники скандируют: «Город-герой Ленинград».

    Разведка трассы началась 8 ноября 1941 года, а в ночь на 21 ноября по ней прошли первые войска. Перевозили грузы, эвакуировали людей и перебрасывали войска по льду сотрудники автотранспортной колонны Кронштадта. Охраной занимались посты ледово-дорожной службы. К работе были привлечены также гидрографы и гляциологи. В ноябре-декабре 1943 года по ледовой переправе проходила переброска войск 2-й ударной армии, которая первой нанесла удар по немцам в январе 1944 года.

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    Комментарии 2

    Local27 Янв 2023 в 14:53
    Спасибо!
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