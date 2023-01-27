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    Новая комедия «Квартета И» выходит в прокат

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    Со 2 февраля в кино стартует картина «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Это вот уже четвертый фильм «Квартета И» в рамках франшизы, которая родилась ещё в 2010 году.

    Фото: Централ Партнершип
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    По сюжету, через четыре года после событий последней части ещё повзрослевшие герои собираются, чтобы выпить шампанского субботним утром и пройтись по Москве (все съемки велись, как сообщают создатели, в самых живописных локациях Садового кольца). И, конечно, обсуждают интересное и личное. Можно ли уволить лучшего друга? Существует ли женская дружба? И самое главное — что такое чевапчичи?

    В ролях, разумеется, всё те же бессменные Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов. А вот режиссёром очередной картины в этот раз — впервые — стал Михаил Поляков («Секреты семейной жизни»). По его словам, с самой юности «Квартет И» были его героями, поэтому он приложил все усилия, чтобы показать их непреходящую крутость.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: Централ Партнершип

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