Новая комедия «Квартета И» выходит в прокат

Со 2 февраля в кино стартует картина «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Это вот уже четвертый фильм «Квартета И» в рамках франшизы, которая родилась ещё в 2010 году.
По сюжету, через четыре года после событий последней части ещё повзрослевшие герои собираются, чтобы выпить шампанского субботним утром и пройтись по Москве (все съемки велись, как сообщают создатели, в самых живописных локациях Садового кольца). И, конечно, обсуждают интересное и личное. Можно ли уволить лучшего друга? Существует ли женская дружба? И самое главное — что такое чевапчичи?
В ролях, разумеется, всё те же бессменные Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов. А вот режиссёром очередной картины в этот раз — впервые — стал Михаил Поляков («Секреты семейной жизни»). По его словам, с самой юности «Квартет И» были его героями, поэтому он приложил все усилия, чтобы показать их непреходящую крутость.
16+
Федор Дубшан