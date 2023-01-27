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    Историк расскажет, как изменялась одежда женщины от детства до старости

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    Вдова одевалась иначе, чем солдатка; замужняя — иначе, чем девушка. 31 января в Этнографическом музее на примерах традиционной одежды покажут, как изменялся визуальный образ женщины. 14+.

    Фото: ethnomuseum.ru/
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    На севере России женщины чаще носили сарафаны. Они могли быть распашные, из двух кусков ткани — или глухие, из одного. На юге предпочитали поневы, это подобие юбки из нескольких кусков ткани. Надевалась понева поверх длинной рубахи. До поневы надо было еще дорасти. Только когда девочка приближалась к возрасту невесты, проходила инициация: юница ходила по лавке, а мать или кто-то из старших родственниц выхаживал рядом и держал распахнутую паневу, ритуально уговаривая в нее вскочить. Девочка ритуально противилась, но потом прыгала. Это называлось «загнать в поньку». Правда, в некоторых губерниях ритуал откладывали до свадьбы, так что прыгать в поневу приходилось уже взрослой барышне. А если девица замуж так и не выходила и становилась вековухой, то и поневы не надевала: оставалось ей ходить в рубахе и юбке-подоле или фартуке-запоне.

    Историк Олег Лысенко расскажет, как одежда давала понять статус женщины, покажет материалы полевых этнографических исследований и артефакты из коллекции Российского этнографического музея.

    Слушаем лекцию «Отраженная красота: мир женщины в этнографических описаниях и артефактах» 31 января в 19:00 в Этнографическом музее. Подробности на сайте музея.

    Александра Шеромова

    Фото: ethnomuseum.ru/

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