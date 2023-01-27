Историк расскажет, как изменялась одежда женщины от детства до старости

На севере России женщины чаще носили сарафаны. Они могли быть распашные, из двух кусков ткани — или глухие, из одного. На юге предпочитали поневы, это подобие юбки из нескольких кусков ткани. Надевалась понева поверх длинной рубахи. До поневы надо было еще дорасти. Только когда девочка приближалась к возрасту невесты, проходила инициация: юница ходила по лавке, а мать или кто-то из старших родственниц выхаживал рядом и держал распахнутую паневу, ритуально уговаривая в нее вскочить. Девочка ритуально противилась, но потом прыгала. Это называлось «загнать в поньку». Правда, в некоторых губерниях ритуал откладывали до свадьбы, так что прыгать в поневу приходилось уже взрослой барышне. А если девица замуж так и не выходила и становилась вековухой, то и поневы не надевала: оставалось ей ходить в рубахе и юбке-подоле или фартуке-запоне.

