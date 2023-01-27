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    Размотал и замочил. В Москве арестовали пассажира метро, решившего стать пожарным

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    На 10 суток арестовали москвича, который решил потушить невидимый огонь на станции «Алексеевская». Об этом 27 января сообщает «МВД Медиа». Мужчине инкриминировали мелкое хулиганство.

    МВД России

    Выходка пассажира попала в объектив камеры видеонаблюдения. В кадре — герой истории, он подходит к ящику с пожарным рукавом, откручивает кран и начинает поливать платформу с прибывшим поездом. Совершив задуманное, хулиган перекрыл воду и скрылся.

    «В кратчайшие сроки полицейскими УВД на Московском метрополитене нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции. Объяснить мотивы своего поступка он не смог», — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

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