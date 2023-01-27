Размотал и замочил. В Москве арестовали пассажира метро, решившего стать пожарным

На 10 суток арестовали москвича, который решил потушить невидимый огонь на станции «Алексеевская». Об этом 27 января сообщает «МВД Медиа». Мужчине инкриминировали мелкое хулиганство.
МВД России
Выходка пассажира попала в объектив камеры видеонаблюдения. В кадре — герой истории, он подходит к ящику с пожарным рукавом, откручивает кран и начинает поливать платформу с прибывшим поездом. Совершив задуманное, хулиган перекрыл воду и скрылся.
«В кратчайшие сроки полицейскими УВД на Московском метрополитене нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции. Объяснить мотивы своего поступка он не смог», — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.