Растеряли детали. Автобус и машина ГАТИ встретились у Мариинского дворца

На Вознесенском проспекте недалеко от Мариинского дворца столкнулись автобус и легковая машина. По предварительным данным, последняя принадлежит Государственной административно-технической инспекции.
Снимками с места ДТП 27 января с «Фонтанкой» поделился читатель. Судя по всему, удар был сильным: на дороге валяются детали, автобус заметно помят.
В аварии, по предварительной информации, виноват водитель машины ГАТИ, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Вест-Сервис». Там уточнили, что газомоторный Volgabus 71-го маршрута ехал по выделенной полосе, а машина выезжала из двора. Это произошло у дома 16 — как раз там располагается ГАТИ.
При столкновении никто не пострадал.