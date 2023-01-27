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    Растеряли детали. Автобус и машина ГАТИ встретились у Мариинского дворца

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    На Вознесенском проспекте недалеко от Мариинского дворца столкнулись автобус и легковая машина. По предварительным данным, последняя принадлежит Государственной административно-технической инспекции.

    Снимками с места ДТП 27 января с «Фонтанкой» поделился читатель. Судя по всему, удар был сильным: на дороге валяются детали, автобус заметно помят.

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    В аварии, по предварительной информации, виноват водитель машины ГАТИ, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Вест-Сервис». Там уточнили, что газомоторный Volgabus 71-го маршрута ехал по выделенной полосе, а машина выезжала из двора. Это произошло у дома 16 — как раз там располагается ГАТИ.

    При столкновении никто не пострадал.

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