Роспотребнадзор не советует чистить кастрюли корвалолом

В Роспотребнадзоре предостерегают от использования корвалола для чистки кастрюль и другой металлической посуды. Препарат может оказать токсическое действие при контакте с металлом. Исследования на эту тему не проводились, заявила 27 января РИА Новости начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.



Лайфхак, что корвалол способен очистить посуду от нагара и жира, распространяется в Интернете. Раева отметила, что для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены свидетельства о государственной регистрации.