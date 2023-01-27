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    В Индию из Африки переселят более ста гепардов, чтобы восстановить уничтоженную популяцию

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    Более ста гепардов отправятся из ЮАР в Индию в рамках программы по восстановлению популяции этих хищников на полуострове Индостан. Об этом сообщило министерство окружающей среды, лесного хозяйства и рыболовства южноафриканской республики.

    Животных будут перемещать в течение следующих 8–10 лет по 12 особей ежегодно, передает индийский телеканал NDTV.

    Первые 12 гепардов — семь самцов и пять самок — приедут в Индию уже в следующем месяце. Хищники уже отобраны и находятся в вольерах в провинциях Квазулу-Натал и Лимпопо.

    В сентябре минувшего года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о начале комплексной операции по возвращению в Индию гепардов, которые были уничтожены в этой стране 70 лет назад. В Индию из Намибии в 2022 году были доставлены первые пять самок и три самца.

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    АфрикаИндияГепардПопуляция
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