В Индию из Африки переселят более ста гепардов, чтобы восстановить уничтоженную популяцию

Более ста гепардов отправятся из ЮАР в Индию в рамках программы по восстановлению популяции этих хищников на полуострове Индостан. Об этом сообщило министерство окружающей среды, лесного хозяйства и рыболовства южноафриканской республики.



Животных будут перемещать в течение следующих 8–10 лет по 12 особей ежегодно, передает индийский телеканал NDTV.



Первые 12 гепардов — семь самцов и пять самок — приедут в Индию уже в следующем месяце. Хищники уже отобраны и находятся в вольерах в провинциях Квазулу-Натал и Лимпопо.

