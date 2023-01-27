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    Автобус с пассажирами догнал грузовик в Приморье. Кабина уничтожена, водителя вырезали

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    Фото: МЧС ПРИМОРЬЕ
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    Пассажирский автобус попал в серьёзное ДТП утром 27 января в Приморском крае. Госпитализированы 18 человек.

    По данным регионального ГУ МЧС, около 8 часов по местному времени (1:00 мск) на 681-м километре дороги Уссурийск — Владивосток столкнулись автобус и грузовик. В кабине автобуса зажало водителя. Спасатели деблокировали его с помощью гидравлического инструмента и передали медикам скорой помощи.

    МЧС ПРИМОРЬЕ

    «По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель автобуса, 17 пассажиров доставлены в травмпункт г. Уссурийска для обследования, погибших нет», — отмечается в сообщении.

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    «Вести Приморье» со ссылкой на УУМВД сообщают, что, по предварительной версии, виновником ДТП стал 56-летний водитель автобуса KNG GBK, ехавшего из Уссурийска во Владивосток. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший перед ним грузовик Volvo под управлением 52-летнего мужчины.

    Водитель автобуса получил перелом и сотрясение головного мозга. В автобусе, по данным канала, находились 18 человек.

    Фото: МЧС ПРИМОРЬЕ

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