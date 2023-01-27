На Богатырском «ГАЗель» тянула на «галстуке» Starex. Водитель отказался ехать к медикам, объяснив, что спешит к больному ребёнку

Полиция Приморского района Петербурга задержала водителя-нарушителя без документов. Об этом сообщает 27 января «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».



В четверг, 26 числа, около 22 часов, на Богатырском проспекте, 3, инспекторы ДПС заметили «ГАЗель», которая на «галстуке» тянула автомобиль Hyundai Starex. Решили проверить. С водителем «ГАЗели» всё оказалось в порядке, а к водителю «Старекса» сразу появились вопросы. Он не смог предъявить водительское удостоверение, поскольку был лишён его. К тому же у него имелись явные признаки наркотического опьянения. Алкогольного не было: тестер показал 0. Ему предложил проследовать на медосвидетельствование — он отказался. Объяснил, что должен быть дома, так как у ребёнка высокая температура, и случаются судороги, в этот момент ему надо срочно вызывать скорую. Впрочем, быстро попасть домой он не смог: его доставили в отдел полиции.

