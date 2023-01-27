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    В некоторых регионах России ожидается аномально теплая погода

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    В ближайшие дни в регионах Поволжья, Урала и Западной Сибири установится необычно теплая погода, которую обусловят воздушные массы из Атлантического океана. В выходные дни аномальное тепло распространится на Чукотку и Магаданскую область, сообщил 27 января ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    "Экстремально теплая погода, огромные аномалии, прогнозируются в Приволжском федеральном округе, на Урале, в Западной Сибири. Воздушные массы с Атлантики редко проникают за Урал, но сейчас такой процесс наблюдается. Именно он и обуславливает такую погоду. На Урале дневные температуры минус 2-4 градуса, в Омской, Томской областях примерно также", - сообщил он.

    По словам Вильфанда, с выходных аномальное тепло придет на Чукотку и в Магаданскую область в связи выходом охотоморского циклона. "Аномалии будут достигать 24-25 градусов. На Чукотке максимальные температуры будут минус 3-5 градусов. Это даже для Москвы комфортные температуры в конце января", - отметил он.

    Метеоролог отметил, что холодная погода с морозами до 50-53 градусов ожидает лишь Якутию в ближайшие дни.

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    СибирьЧукоткаАномальное теплоПогода
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