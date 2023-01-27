В некоторых регионах России ожидается аномально теплая погода

В ближайшие дни в регионах Поволжья, Урала и Западной Сибири установится необычно теплая погода, которую обусловят воздушные массы из Атлантического океана. В выходные дни аномальное тепло распространится на Чукотку и Магаданскую область, сообщил 27 января ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Экстремально теплая погода, огромные аномалии, прогнозируются в Приволжском федеральном округе, на Урале, в Западной Сибири. Воздушные массы с Атлантики редко проникают за Урал, но сейчас такой процесс наблюдается. Именно он и обуславливает такую погоду. На Урале дневные температуры минус 2-4 градуса, в Омской, Томской областях примерно также", - сообщил он.