И ехать далеко не надо. IKEA рассказала, где нашла замену древесине из России

Компания IKEA увеличила объем поставок древесины из Швеции, стран Балтии, Германии, Польши и других стран, чтобы компенсировать отсутствие поставок из России и Белоруссии. Об этом 26 января заявил Reuters менеджер по глобальным поставкам древесины и лесному хозяйству холдинга Inter IKEA Ульф Йоханссон.



По его словам, за 12 месяцев с августа 2021 года компания использовала 20 млн кубометров древесины для изготовления своей продукции, упаковки и материалов. До начала российской спецоперации на Украине РФ и Белоруссия были соответственно пятым и шестым по величине поставщиками древесины IKEA. На Россию приходилось 6% закупок, на РБ – 5%.

