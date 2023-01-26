И ехать далеко не надо. IKEA рассказала, где нашла замену древесине из России

Компания IKEA увеличила объем поставок древесины из Швеции, стран Балтии, Германии, Польши и других стран, чтобы компенсировать отсутствие поставок из России и Белоруссии. Об этом 26 января заявил Reuters менеджер по глобальным поставкам древесины и лесному хозяйству холдинга Inter IKEA Ульф Йоханссон.
По его словам, за 12 месяцев с августа 2021 года компания использовала 20 млн кубометров древесины для изготовления своей продукции, упаковки и материалов. До начала российской спецоперации на Украине РФ и Белоруссия были соответственно пятым и шестым по величине поставщиками древесины IKEA. На Россию приходилось 6% закупок, на РБ – 5%.
Теперь, как говорит Йоханссон, компании удалось заменить эти объемы. При этом он отметил, что одни решения могут быть долгосрочными, а другие — краткосрочными. Так, сейчас IKEA пересматривает свою долгосрочную стратегию поставок древесины с точки зрения поиска альтернатив России и в свете планов по расширению бизнеса в Южной Америке, где в 2022 году был открыт первый магазин.
IKEA заявляет, что использует только древесину, сертифицированную Лесным попечительским советом (FSC), или же переработанную древесину. А после начала боевых действий на Украине FSC приостановил сертификацию в РФ и Белоруссии, из-за чего компания запретила поставщикам использовать древесину из этих двух стран.