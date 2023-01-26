Мантуров, «Интеррос» и ЧВК «Вагнер». Минфин США расширил санкции против России

Минфин США 26 января расширил санкции против России. Под ударом, в частности, оказалась частная военная компания «Вагнер», которую назвали «значимой транснациональной криминальной организацией».
Кроме нее под санкции попали три структуры, которые, как указано в документе, якобы связаны с ЧВК: частная охранная компания Sewa securité services, зарегистрированная в Центральноафриканской Республике, ОАО «Прайм секьюрити энд девелопмент», зарегистрированное в Петербурге, и Офицерский союз по международной безопасности в Москве. А также одна, имеющая отношение к ее основателю Евгению Пригожину, — Аfrica politology, зарегистрированная в Петербурге, и двое высокопоставленных россиян.
В санкционных списках также оказались:
- вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров;
- директор ФСИН Аркадий Гостев;
- глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова;
- начальник Управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев;
- директор департамента правительства по формированию системы «Открытое правительство» Борис Рапопорт;
- член совета директоров «Норникеля» Сергей Батехин;
- основатель Yota Сергей Адоньев с сыновьями Филиппом и Лукой;
- владелец концерна «Калашников» Алан Лушников;
- генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
- генеральный директор компании «Чартер Грин Лайт Москва» Алексей Маляревич;
- 30-й судоремонтный завод;
- Дальневосточный завод «Звезда»;
- Уральский завод гражданской авиации;
- Центр судоремонта «Дальзавод»;
- Северо-Восточный ремонтный центр;
- Центральное конструкторское бюро «Лазурит»;
- «Интеррос капитал»;
- МК «Интеррос инвест».
В концерне ВКО «Алмаз-Антей» выразили недоумение в связи с включением Вашингтоном российской оборонной компании в новый санкционный список. «Мы под санкциями США с 2014 года», — напомнили в пресс-службе холдинга.