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    Мантуров, «Интеррос» и ЧВК «Вагнер». Минфин США расширил санкции против России

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    Минфин США 26 января расширил санкции против России. Под ударом, в частности, оказалась частная военная компания «Вагнер», которую назвали «значимой транснациональной криминальной организацией».

    Кроме нее под санкции попали три структуры, которые, как указано в документе, якобы связаны с ЧВК: частная охранная компания Sewa securité services, зарегистрированная в Центральноафриканской Республике, ОАО «Прайм секьюрити энд девелопмент», зарегистрированное в Петербурге, и Офицерский союз по международной безопасности в Москве. А также одна, имеющая отношение к ее основателю Евгению Пригожину, — Аfrica politology, зарегистрированная в Петербурге, и двое высокопоставленных россиян.

    В санкционных списках также оказались:

    • вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров;
    • директор ФСИН Аркадий Гостев;
    • глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова;
    • начальник Управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев;
    • директор департамента правительства по формированию системы «Открытое правительство» Борис Рапопорт;
    • член совета директоров «Норникеля» Сергей Батехин;
    • основатель Yota Сергей Адоньев с сыновьями Филиппом и Лукой;
    • владелец концерна «Калашников» Алан Лушников;
    • генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
    • генеральный директор компании «Чартер Грин Лайт Москва» Алексей Маляревич;
    • 30-й судоремонтный завод;
    • Дальневосточный завод «Звезда»;
    • Уральский завод гражданской авиации;
    • Центр судоремонта «Дальзавод»;
    • Северо-Восточный ремонтный центр;
    • Центральное конструкторское бюро «Лазурит»;
    • «Интеррос капитал»;
    • МК «Интеррос инвест».

    В концерне ВКО «Алмаз-Антей» выразили недоумение в связи с включением Вашингтоном российской оборонной компании в новый санкционный список. «Мы под санкциями США с 2014 года», — напомнили в пресс-службе холдинга.

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