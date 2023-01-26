Россиянин спрыгнул с небоскреба в Дубае и разбился

Прыжок с небоскреба в Дубае фатально закончился для экстремала из России — спортсмен Николай Иваненко скончался.
Как сообщает со ссылкой на друзей Иваненко E1.RU, мужчина погиб во время прыжка с небоскреба в Дубае накануне, 25 января. Подробных обстоятельств инцидента пока нет. На своей странице «ВКонтакте» https://vk.com/nik_bumer Иваненко делился записью последнего прыжка в ОАЭ 23 января.
34-летний Николай Иваненко — бейсджампер из Екатеринбурга. В родном городе прославился многочисленными прыжками с высотных конструкций и зданий.