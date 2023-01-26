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    Клининг обошелся москвичу в 700 тысяч. К предприимчивой уборщице возникли вопросы

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    Москвич заказал самый дорогой клининг в своей жизни — после него он обеднел на 715 тысяч рублей. Оказалось, что уборщица была нечиста на руку.

    О преступной уборке 26 января сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. Хозяин квартиры на Новорязанской улице рассказал полицейским, что, как обычно, воспользовался услугами клининговой компании. Уборщица ушла до его возвращения домой и, судя по всему, прихватила ювелирные украшения.

    mvdmedia.ru

    Подозреваемую быстро нашли — ей оказалась 23-летняя гражданка одной из соседних стран. У нее в съемной квартире лежали пропавшие драгоценности. Девушка призналась, что взяла чужое, но зачем — объяснить не смогла.

    Фото: mvdmedia.ru
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    Уборщицу арестовали, возбуждено дело о краже. Похищенное вернут владельцу после следственных мероприятий.

    Фото: mvdmedia.ru

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