Клининг обошелся москвичу в 700 тысяч. К предприимчивой уборщице возникли вопросы

Москвич заказал самый дорогой клининг в своей жизни — после него он обеднел на 715 тысяч рублей. Оказалось, что уборщица была нечиста на руку.



О преступной уборке 26 января сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. Хозяин квартиры на Новорязанской улице рассказал полицейским, что, как обычно, воспользовался услугами клининговой компании. Уборщица ушла до его возвращения домой и, судя по всему, прихватила ювелирные украшения.