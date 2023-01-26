«Медузу»* признали нежелательной организацией. Чем это грозит ей и ее читателям?

Что случилось: Генпрокуратура признала деятельность латвийской организации Medusa Project (издатель интернет-СМИ «Медуза»*) нежелательной на территории России. С точки зрения ведомства она «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны. Это не первое русскоязычное СМИ, которое попало в реестр нежелательных. Ранее там оказались The Insider*, «Проект»* и «Важные истории»*.

— Репосты и гиперссылки на материалы в соцсетях. Даже старые, поскольку правонарушение могут признать длящимся. Даже «под замком», потому что круг лиц, среди которых распространяется информация, все равно считается неограниченным. Плюс среди них может найтись тот, кто пожалуется на возможное нарушение;

— По сути за любое сотрудничество с изданием. Им могут признать написание материала журналистом, работу бухгалтера, дачу комментария или интервью;

— Донаты и иная финансовая поддержка издания, в том числе покупка мерча.

Ответственность предусмотрена как административная (ст. 20.33 КоАП РФ, штраф до 15 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юрлиц), так и уголовная (ст. 284.1 УК РФ — за участие штраф до 500 тысяч и лишение свободы до четырех лет, за предоставление или сбор средств — до пяти лет лишения свободы).

— Российские СМИ рискуют получить штраф за ссылку на издание, цитирование его материалов с гиперссылкой или без, репосты и ссылки в соцсетях.

«Участие в деятельности организации, которая признана нежелательной, является изначально административно наказуемой, за последующие нарушения может наступать уже уголовная ответственность», — пояснил «Фонтанке» адвокат Александр Передрук. Предсказать, за что именно будут привлекать на практике, сложно.

Передрук добавил, что формально закон не запрещает упоминать «нежелательные» организации и не обязывает упоминать об этом статусе (эта обязанность существует в случае с иноагентами).

*Признаны в России иноагентами.