WSJ: США давят на Турцию, чтобы запретить полёты Boeing из России

Чиновники США оказывают на Турцию давление, чтобы та запретила российским авиакомпаниям летать самолётами американского производства в страну и из неё. Об этом 26 января сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, информацию передала помощник министра торговли Тея Розман Кендлер, которая побывала в Турции с официальным визитом в декабре прошлого года.



Чиновники Соединенных Штатов предупредили о штрафных санкциях и тюремном заключении для турецких граждан, если те предоставят самолётам Boeing и Airbus российских авиакомпаний услуги по дозаправке и ремонту. Подобные ограничения просят распространить и на самолеты белорусских авиакомпаний.