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    WSJ: США давят на Турцию, чтобы запретить полёты Boeing из России

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    Чиновники США оказывают на Турцию давление, чтобы та запретила российским авиакомпаниям летать самолётами американского производства в страну и из неё. Об этом 26 января сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, информацию передала помощник министра торговли Тея Розман Кендлер, которая побывала в Турции с официальным визитом в декабре прошлого года.

    Чиновники Соединенных Штатов предупредили о штрафных санкциях и тюремном заключении для турецких граждан, если те предоставят самолётам Boeing и Airbus российских авиакомпаний услуги по дозаправке и ремонту. Подобные ограничения просят распространить и на самолеты белорусских авиакомпаний.

    Введенные США экспортные ограничения запрещают американским самолётам полёты в Россию и Белоруссию без специальной лицензии бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.

    По данным компании Cirium, на которую ссылается СМИ, с 1 октября российские и белорусские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», выполнили более 2100 рейсов в Турцию на самолётах американского производства, включая Boeing 777, 757 и 737.

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