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    Москвич убил бывшую жену ножом и чайником и почти месяц делал вид, что она жива

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    Москвича подозревают в убийстве бывшей жены. Мужчина в попытке скрыть преступление общался с дочерью с телефона матери, но родственники все же забили тревогу.

    Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области, 45-летний житель столицы задержан и признал вину.

    По предварительной информации, 28 декабря прошлого года он приехал в гости к бывшей жене в Мытищи. Экс-супруги выпили и повздорили, ссора перешла в рукоприкладство. Мужчина сначала ударил женщину чайником по голове, а после нанес множество ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Тело он спрятал на балконе и скрылся, прихватив телефон бывшей жены. Чтобы создать видимость, что она жива и просто уехала из города, он несколько дней отправлял сообщения с телефона погибшей их общей дочери.

    После того, как женщина перестала выходить на связь, ее родственники обратились в правоохранительные органы. Мужчина сознался и показал, где спрятал тело. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время подозреваемому должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

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