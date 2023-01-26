Москвич убил бывшую жену ножом и чайником и почти месяц делал вид, что она жива

Москвича подозревают в убийстве бывшей жены. Мужчина в попытке скрыть преступление общался с дочерью с телефона матери, но родственники все же забили тревогу.



Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области, 45-летний житель столицы задержан и признал вину.

По предварительной информации, 28 декабря прошлого года он приехал в гости к бывшей жене в Мытищи. Экс-супруги выпили и повздорили, ссора перешла в рукоприкладство. Мужчина сначала ударил женщину чайником по голове, а после нанес множество ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Тело он спрятал на балконе и скрылся, прихватив телефон бывшей жены. Чтобы создать видимость, что она жива и просто уехала из города, он несколько дней отправлял сообщения с телефона погибшей их общей дочери.

