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    В Пушкинском районе открылся детский сад на 240 мест с мультстудией

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    В Пушкинском районе, на Образцовой улице, возле Шушар, открылся детский садик «Фантазёры», которому присвоили номер 51. Как сообщают в компании «Терминал Ресурс», садик рассчитан на 11 групп для детей до 7 лет, в том числе — две логопедические, где педагоги-логопеды будут работать с детьми нарушениями речи.

    В здании садика есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, сенсорная комната, кабинет психолога, медицинский кабинет, игровые комнаты с теплыми полами. На прилегающей территории — площадки для прогулок, спорта и отдыха с горками, качелями, песочницами, беседками.

    Воспитанники старших групп смогут посещать студию мультипликации, где смогут попробовать себя в качестве режиссеров и сценаристов, создавая свои собственные мультистории.

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