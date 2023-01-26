В Пушкинском районе открылся детский сад на 240 мест с мультстудией

В Пушкинском районе, на Образцовой улице, возле Шушар, открылся детский садик «Фантазёры», которому присвоили номер 51. Как сообщают в компании «Терминал Ресурс», садик рассчитан на 11 групп для детей до 7 лет, в том числе — две логопедические, где педагоги-логопеды будут работать с детьми нарушениями речи.



В здании садика есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, сенсорная комната, кабинет психолога, медицинский кабинет, игровые комнаты с теплыми полами. На прилегающей территории — площадки для прогулок, спорта и отдыха с горками, качелями, песочницами, беседками.

