В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть по пути на работу. Ее коллеги выжили в пятидесятиградусный мороз

В Николаевском районе Хабаровского края женщина замерзла насмерть по пути на работу в пятидесятиградусный мороз. Трое ее спутников выжили, но получили сильное обморожение.



Как 26 января сообщает краевой Следственный комитет, 21 января четыре человека отправились на снегоходе в сторону рыболовной базы. Погода была плохая, а световой день короткий. По пути снегоход остановился, компания решила добираться до места назначения пешком.



В администрации Николаевского района KP.RU пояснили, что все четверо трудились на базе и отправились на работу, несмотря на предупреждение МЧС. Через 10 минут после выезда работники попали в снежный заряд, потеряли видимость и заблудились. Плутали два дня. Одна женщина погибла от холода. Ее коллега и еще один мужчина доставлены в реанимацию с обморожением. Один пострадавший лечится амбулаторно.

