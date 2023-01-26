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    В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть по пути на работу. Ее коллеги выжили в пятидесятиградусный мороз

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    В Николаевском районе Хабаровского края женщина замерзла насмерть по пути на работу в пятидесятиградусный мороз. Трое ее спутников выжили, но получили сильное обморожение.

    Как 26 января сообщает краевой Следственный комитет, 21 января четыре человека отправились на снегоходе в сторону рыболовной базы. Погода была плохая, а световой день короткий. По пути снегоход остановился, компания решила добираться до места назначения пешком.

    В администрации Николаевского района KP.RU пояснили, что все четверо трудились на базе и отправились на работу, несмотря на предупреждение МЧС. Через 10 минут после выезда работники попали в снежный заряд, потеряли видимость и заблудились. Плутали два дня. Одна женщина погибла от холода. Ее коллега и еще один мужчина доставлены в реанимацию с обморожением. Один пострадавший лечится амбулаторно.

    Следственный комитет проводит проверку.

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    Хабаровский крайЗамерзла насмертьМороз
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