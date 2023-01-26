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    Прокуратура в Петербурге потребовала полмиллиона за падение пенсионерки на декабрьский лёд

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    Прокуратура в Петербурге потребовала полмиллиона для пенсионерки, которая пострадала из-за зимнего льда. Об этом 26 января говорится в Telegram-канале городской прокуратуры.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    24 декабря прошлого года 65-летняя женщина поскользнулась у дома 27 на проспекте Энергетиков. В больнице у неё выявили ушибы и травмы разной степени тяжести.

    Проверка показала, что это произошло из-за ненадлежащей работы специалистов АО «Автопарк № 7 Спецтранс», которое специализируется на уборке улиц.

    Прокурор Красногвардейского района обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда — 500 тыс. рублей. Иск находится на рассмотрении.

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