Турция поможет Украине плавучими электростанциями. Размещать их придется в портах других стран

Плавучие электростанции направит Турция на Украину. Их можно будет разместить в портах Молдавии и Румынии. Об этом 26 января сообщает информационное агентство Anadolu.



Меморандум о намерениях подписали турецкая Karpowership и «Энергетическая компания Украины». Мощность плавучих электростанций — 500 МВт, они смогут запитать миллион частных домовладений. Теперь компаниям предстоит договориться с властями Румынии и Молдавии о размещении.



Накануне компания «Укрэнерго» сообщила, что из-за похолодания на Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме. До всех областных энергоснабжающих компаний довели суточные лимиты потребления. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отмечал, что состояние энергосистемы остается сложным, но контролируемым.

