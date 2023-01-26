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    Боевые действия на Украине

    Турция поможет Украине плавучими электростанциями. Размещать их придется в портах других стран

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    Плавучие электростанции направит Турция на Украину. Их можно будет разместить в портах Молдавии и Румынии. Об этом 26 января сообщает информационное агентство Anadolu.

    Меморандум о намерениях подписали турецкая Karpowership и «Энергетическая компания Украины». Мощность плавучих электростанций — 500 МВт, они смогут запитать миллион частных домовладений. Теперь компаниям предстоит договориться с властями Румынии и Молдавии о размещении.

    Накануне компания «Укрэнерго» сообщила, что из-за похолодания на Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме. До всех областных энергоснабжающих компаний довели суточные лимиты потребления. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отмечал, что состояние энергосистемы остается сложным, но контролируемым.

    Объекты энергетики Украины подвергаются российским ракетным ударам с прошлой осени. Страна сталкивается с многочасовыми отключениями света и отопления.

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