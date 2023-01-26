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    Экс-управленец из Роскосмоса и других крупных компаний погиб при пожаре в своей постели

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    После пожара на 17 этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве было найдено тело. Погибшим оказался начальник отдела международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Павочка.

    По официальной информации от спасателей, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. СМИ добавляют, что вероятней всего Павочка заснул с сигаретой.

    Ранее 49-летний мужчина работал на управляющих должностях в АХК «Сухой», банке «Менатеп», Лукойле, Русдрагмете и Роскосмосе.

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