Документы в кустах и три попытки сбежать. Суд разбирал приключения нерешительного водителя на Пискаревском

Перед судом в Петербурге предстал водитель автомобиля, который устроил ДТП, с перепугу сбежал, потом вернулся, опять сбежал, снова вернулся и вновь попытался сбежать. Между попытками он успел принять на грудь, за что и пошел под суд.



ДТП произошло около восьми часов вечера 19 ноября 2022 года у дома 6 по Пискаревскому проспекту, возле сада «Нева», сообщает 26 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый на автомобиле Honda HR-V при повороте с улицы Жукова врезался в Toyota RAV4. Мужчина попытался договориться с водителем «Тойоты» на месте и разъехаться, но тот отказался. Подсудимый испугался, взял из машины документы и ушел в сад, где снял куртку, спрятал документы в кустах, надел капюшон, после чего, немного подумав, вернулся к автомобилю и решил уехать с места ДТП. Отъезжая, он врезался еще в одну машину — Volkswagen Touareg, но уже не стал останавливаться, а заехал на поребрик и скрылся через сад.