Документы в кустах и три попытки сбежать. Суд разбирал приключения нерешительного водителя на Пискаревском

Перед судом в Петербурге предстал водитель автомобиля, который устроил ДТП, с перепугу сбежал, потом вернулся, опять сбежал, снова вернулся и вновь попытался сбежать. Между попытками он успел принять на грудь, за что и пошел под суд.
ДТП произошло около восьми часов вечера 19 ноября 2022 года у дома 6 по Пискаревскому проспекту, возле сада «Нева», сообщает 26 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый на автомобиле Honda HR-V при повороте с улицы Жукова врезался в Toyota RAV4. Мужчина попытался договориться с водителем «Тойоты» на месте и разъехаться, но тот отказался. Подсудимый испугался, взял из машины документы и ушел в сад, где снял куртку, спрятал документы в кустах, надел капюшон, после чего, немного подумав, вернулся к автомобилю и решил уехать с места ДТП. Отъезжая, он врезался еще в одну машину — Volkswagen Touareg, но уже не стал останавливаться, а заехал на поребрик и скрылся через сад.
Оставшиеся на месте водители побитых машин в ожидании ГИБДД тоже пошли в сад и нашли там куртку и документы беглеца. Затем, присмотревшись, они заметили и самого виновника. Тот снова попытался сбежать, но потерпевшие все же отловили его и позже передали полицейским. По их словам, от мужчины пахло алкоголем. Освидетельствование его удалось провести только в 21:45, и прибор показал 0,495 мг/л.
От услуг защитника автомобилист отказался. Суду он сообщил, что бегал не в сад, а на работу, где после второго ДТП выпил 250 мл коньяка. После этого он осознал, что совершил, и вернулся на место аварии, где и был задержан. Протоколы мужчина не оспаривал, вину по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (употребление алкоголя после ДТП до проведения освидетельствования) признал и обещал судье больше не нарушать закон. В итоге мировой суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и лишил прав на 1,5 года.