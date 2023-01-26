Российских и белорусских спортсменов официально пригласили на Азиатские игры

Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх. Сообщение об этом 26 января опубликовано на официальном сайте организации.



В OCA заявили, что верят в «объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях».



Глава Федерации спортивной гимнастики Василий Титов сказал РИА Новости, что российским спортсменам интересна любая практика, но все зависит от условий, на которых их пригласят.

