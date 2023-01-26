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    Российских и белорусских спортсменов официально пригласили на Азиатские игры

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    Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх. Сообщение об этом 26 января опубликовано на официальном сайте организации.

    В OCA заявили, что верят в «объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях».

    Глава Федерации спортивной гимнастики Василий Титов сказал РИА Новости, что российским спортсменам интересна любая практика, но все зависит от условий, на которых их пригласят.

    Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался в более ироничном ключе: «Я предлагаю вообще в африканскую конфедерацию перейти, там вообще никого, кроме Египта, нет. Мы все поедем на Олимпиаду».

    Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

    Россиян отстранили от участия в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине по рекомендации Международного олимпийского комитета. На днях МОК, однако, отметил, что намерен рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом выступать на соревнованиях, согласно инициативе МОК, смогут только те, кто не принимал активного участия в поддержке СВО на Украине. Еще одно условие: эти спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

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