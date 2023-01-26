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    Гражданина Германии задержали в аэропорту Мюнхена по подозрению в контактах со спецслужбами России

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    В аэропорту Мюнхена задержали немецкого гражданина, которого подозревают в государственной измене и связях с российской разведкой. Он возвращался из США. Об этом 26 января пишет Spiegel, который ссылается на сообщение генпрокуратуры страны.

    Мужчина, которого называют Артуром Э., якобы был сообщником арестованного в декабре прошлого года сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии по имени Карстена. По версии следствия, Артур Э. помогал разведчику, доставляя секретную информацию в Россию и передавая её спецслужбам.

    Артур Э., как уточняется, не является сотрудником внешней разведки Германии. Через день после задержания, 23 января, он предстал перед судьёй и на данный момент находится под стражей.

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