Гражданина Германии задержали в аэропорту Мюнхена по подозрению в контактах со спецслужбами России

В аэропорту Мюнхена задержали немецкого гражданина, которого подозревают в государственной измене и связях с российской разведкой. Он возвращался из США. Об этом 26 января пишет Spiegel, который ссылается на сообщение генпрокуратуры страны.

Мужчина, которого называют Артуром Э., якобы был сообщником арестованного в декабре прошлого года сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии по имени Карстена. По версии следствия, Артур Э. помогал разведчику, доставляя секретную информацию в Россию и передавая её спецслужбам.