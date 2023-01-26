Гибелью блокадницы из-за отравления уксусом занялся Бастрыкин. Есть вопросы к врачам

В Петербурге проверят обстоятельства смерти 97-летней блокадницы. Ее увезли в больницу с ожогом пищевода, но в сознании и на ногах. После возвращения из больницы пенсионерка умерла.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Петербургу Олегу Бобкову выяснить все детали смерти женщины и доложить, что узнал, сообщает 26 января пресс-служба ведомства.

По словам сына погибшей, она попала в больницу с отравлением: глотнула уксус. Как уверяет мужчина, несколько дней он не мог получить о матери никакой информации и с трудом узнал, что ее перевели в реанимацию. Сын предложил врачам забрать маму домой, женщину вывезли к нему на каталке, отдали эпикриз. Никаких документов он не подписывал.