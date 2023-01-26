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    Гибелью блокадницы из-за отравления уксусом занялся Бастрыкин. Есть вопросы к врачам

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    В Петербурге проверят обстоятельства смерти 97-летней блокадницы. Ее увезли в больницу с ожогом пищевода, но в сознании и на ногах. После возвращения из больницы пенсионерка умерла.

    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Петербургу Олегу Бобкову выяснить все детали смерти женщины и доложить, что узнал, сообщает 26 января пресс-служба ведомства.

    По словам сына погибшей, она попала в больницу с отравлением: глотнула уксус. Как уверяет мужчина, несколько дней он не мог получить о матери никакой информации и с трудом узнал, что ее перевели в реанимацию. Сын предложил врачам забрать маму домой, женщину вывезли к нему на каталке, отдали эпикриз. Никаких документов он не подписывал.

    Через два дня матери стало хуже, снова приехала скорая, но к вечеру женщина умерла.

    Этим событиям месяц, похоронить мать мужчина до сих пор не может из-за назначенной судебно-медицинской экспертизы.

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