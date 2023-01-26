Уникальное видео. Как атомный ледокол пробивается через сильнейшую метель в Арктике

Новый атомный ледокол «Урал», построенный на Балтзаводе в Петербурге, работает в Арктике в экстремальных условиях. Видео снял третий помощник капитана Ян Рожин.
Как сообщили в ОСК в своём Telegram-канале 26 января, атомоход прокладывал подходный канал к портпункту «Чайка» для теплохода «Полар Кинг». Была сильнейшая метель, толщина льда достигала 1,5 метра, а температура воздуха опустилась до –30 градусов.
Как писала «Фонтанка», «Урал» совсем недавно работает в Арктике. Еще в октябре прошлого года он проходил в Петербурге заводские испытания.