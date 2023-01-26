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    Уникальное видео. Как атомный ледокол пробивается через сильнейшую метель в Арктике

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    Новый атомный ледокол «Урал», построенный на Балтзаводе в Петербурге, работает в Арктике в экстремальных условиях. Видео снял третий помощник капитана Ян Рожин.

    Как сообщили в ОСК в своём Telegram-канале 26 января, атомоход прокладывал подходный канал к портпункту «Чайка» для теплохода «Полар Кинг». Была сильнейшая метель, толщина льда достигала 1,5 метра, а температура воздуха опустилась до –30 градусов.

    Как писала «Фонтанка», «Урал» совсем недавно работает в Арктике. Еще в октябре прошлого года он проходил в Петербурге заводские испытания.

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