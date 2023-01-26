В Татарстане упразднят «президента». Ему на смену раньше задуманного придет «Глава — Раис»

Государственный Совет Татарстана принял в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию республики. В нём говорится об отказе от переходного периода при переименовании должности президента Татарстана в главу-раиса. Об этом 26 января сообщает издание «Реальное время».

«Принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона Республики Татарстан», — заявил председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.