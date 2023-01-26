В Татарстане упразднят «президента». Ему на смену раньше задуманного придет «Глава — Раис»

Государственный Совет Татарстана принял в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию республики. В нём говорится об отказе от переходного периода при переименовании должности президента Татарстана в главу-раиса. Об этом 26 января сообщает издание «Реальное время».
«Принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона Республики Татарстан», — заявил председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
За законопроект, как отмечается, проголосовали 76 депутатов, против — восемь, ещё один воздержался.
Напомним, в конце декабря прошлого года депутаты Государственного совета Татарстана приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Было утверждено наименование «Глава — Раис Республики Татарстан» (Раис — от арабского «глава», «председатель», «начальник»). Первоначально предполагалось, что действующий руководитель региона сохранит должность президента до истечения срока полномочий в 2025 году.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, который запрещал использовать в наименовании должности главы региона слово «президент». На тот момент оно сохранялось только в Татарстане.