    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.96eur74.96

    В Татарстане упразднят «президента». Ему на смену раньше задуманного придет «Глава — Раис»

    1606
    7 комментариев

    Государственный Совет Татарстана принял в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию республики. В нём говорится об отказе от переходного периода при переименовании должности президента Татарстана в главу-раиса. Об этом 26 января сообщает издание «Реальное время».

    «Принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона Республики Татарстан», — заявил председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

    За законопроект, как отмечается, проголосовали 76 депутатов, против — восемь, ещё один воздержался.

    Напомним, в конце декабря прошлого года депутаты Государственного совета Татарстана приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Было утверждено наименование «Глава — Раис Республики Татарстан» (Раис — от арабского «глава», «председатель», «начальник»). Первоначально предполагалось, что действующий руководитель региона сохранит должность президента до истечения срока полномочий в 2025 году.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, который запрещал использовать в наименовании должности главы региона слово «президент». На тот момент оно сохранялось только в Татарстане.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close