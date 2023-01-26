Петербург — первый в России по числу смертей от коронавируса

Суточная статистика по коронавирусу вновь вывела Петербург в лидеры по числу смертей в России, следует из данных федерального оперштаба.



По состоянию на 26 января в России за сутки госпитализировано 973 человека, выявлено 7 077 новых случаев COVID-19, подтверждено 40 летальных исходов. В том числе 110 госпитализаций, 704 новых случая и 11 смертей в Петербурге. И 114 госпитализаций, 2 411 новых случаев и 10 смертей в Москве.



Петербург в 2023 году становился лидером не только по числу случаев, включенных за сутки в летальную статистику, но и по числу госпитализаций с инфекцией в стационары.

