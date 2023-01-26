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    ДТП в неудобном месте остановило троллейбусы и устроило коллапс на Заневском проспекте

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    Авария утром 26 января спровоцировала транспортный коллапс в Красногвардейском районе Петербурга. В пробках встали несколько улиц, скопилась очередь из общественного транспорта.

    На Заневском проспекте, перед мостом Александра Невского, в сторону центра произошло небольшое ДТП с участием легковых автомобилей, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Вадим. Однако аварию не смог объехать троллейбус — судя по видео, машины столкнулись рядом с отгороженным участком дороги, к тому же заняли две полосы. «Все автобусы и троллейбусы встали из-за ДТП, перекрывшего проезд троллейбуса, который не может их объехать», — пишет очевидец.

    В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что движение троллейбусов из-за этой аварии затруднено с 9:57. Троллейбус № 7 направлен до проспекта Бакунина. На маршрут № 22 ДТП не повлияло: троллейбусы проезжают, используя автономный ход.

    По данным «Яндекс.Пробок», Заневский проспект и проспект Косыгина в центр оказались загружены на максимальные 10 баллов вместо обычных шести. Пробки в сторону Заневского собрались на Малоохтинском проспекте, улице Стахановцев, Новочеркасском проспекте, проспектах Шаумяна и Энергетиков, стоит также Перевозный переулок.

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