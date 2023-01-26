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    От Петербурга до Сибири. Полицейские накрыли кол-центр, где выманивали деньги

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    В Петербурге и Новосибирске полиция навестила десятерых человек, которые могут быть причастны к работе мошеннических кол-центров. Их сотрудники обманули минимум 57 человек из девяти регионов России.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Следствие полагает, что организатор «бизнеса» — петербуржец, сообщила 26 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По предварительным данным, он руководил сетью кол-центров на территории Новосибирска с февраля по август прошлого года. Схема была проста: злоумышленники звонили «клиентам», под видом сотрудников банка предлагали кредиты и получали деньги под разными предлогами — якобы для страховых взносов или курьерской доставки.

    «В результате оперативно-разыскных мероприятий по семи адресам полицейскими при участии Росгвардии задержаны десять подозреваемых. Предполагаемый организатор и его помощник проживали в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей кол-центров, кассир и два фигуранта, которые курировали финансовые потоки, — в Новосибирске», — говорится в сообщении.

    В офисах и дома у фигурантов изъяли банковские и сим-карты, документацию и другие полезные для следствия вещи. Возбуждены дела о мошенничестве, объединенные в одно производство. Предполагаемый лидер и семь соучастников арестованы, двое — под домашним арестом.

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