Житель Ленобласти избил пенсионера из-за парковки. Его пьяный след пришлось поискать

Двое жителей поселка Ульяновка Тосненского района Ленобласти не поделили парковочное место. В положении пострадавшего оказался пенсионер.
Как 26 января пишет 47news, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, по которому привлечен в качестве подозреваемого 36-летний рабочий фермы.
Накануне вечером во дворе пятиэтажки пьяный фермер поругался из-за парковки с пенсионером, но словами не обошлось. Он применил аэрозольный пистолет и несколько раз ударил пенсионера руками, после чего отправился по своим делам. Его нашли и отправили в спецприемник.