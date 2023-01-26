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    От любви до ненависти одна дверь. В центре Петербурга семейная драма закончилась больницей для разгневанного мужчины

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    Жительница Адмиралтейского района ночью вызвала сначала пожарных, а потом полицию. Для её бывшего супруга ночь закончилась уголовным делом и больницей.

    В МВД 44-летняя петербурженка обратилась около двух ночи накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 января. Она, по предварительной информации, жаловалась на 51-летнего москвича — бывшего мужа. Он, по словам заявительницы, ровно в полночь поджег дверь в её квартиру на набережной реки Мойки.

    Подозреваемого наряд полиции нашел у дома, где живет пострадавшая. Его сначала доставили в отдел полиции, где мужчина стал жаловаться на самочувствие. Скорая увезла его для осмотра в Елизаветинскую больницу.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».

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