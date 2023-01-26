В Петербурге мошенники оставили без накоплений целую семью

Однофамильцы из одной и той же квартиры дома на улице Энтузиастов обратились в полицию с заявлениями накануне днем. Женщина 68 лет и мужчина 74 лет пожаловались на обманщиков, которые похитили у них деньги, разыграв легенду. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 января.

Женщине позвонили 12 января через WhatsApp. Неизвестный представился сотрудником техподдержки «Госуслуг» и убедил жертву перевести деньги на безопасные счета. Так петербурженка попрощалась с 1,8 млн рублей. Мужчине 14 января позвонил «специалист Центробанка», после этого звонка пенсионер перевел мошенникам полмиллиона.