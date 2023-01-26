«Целуй подошву». Школьница в Нижнем Тагиле стала «звездой» благодаря удару в лицо сверстнице

В одной из школ Нижнего Тагила девочки поссорились из-за пропажи вейпа, закончив конфликт ударом ноги в лицо. Все это было снято на видео и многократно переслано по школе. Теперь видео посмотрел и Следственный комитет.

О конфликте 26 января пишет E1 со ссылкой на уральский паблик «Инцидент Нижний Тагил». Судя по кадрам, две девочки сидят на подоконнике в школьном туалете, одна стоит перед ними, еще одна комментирует происходящее за кадром. В какой-то момент в туалет заходит учитель, но, после обещания разойтись через три минуты, уходит. Девочки смеются, что справятся и быстрее, и вообще — пора начинать. Тогда одна из сидящих на подоконнике протягивает перед лицом стоящей ногу в белой кроссовке и предлагает поцеловать подошву. После вроде как последовавшего отказа кто-то из подруг посоветовал обладательнице кроссовок «менять тактику плана». Приподнявшись на руках, девочка ударила соперницу ногой по лицу с ощутимой силой, — подросток отлетела к стене, а все остальные начали охать.