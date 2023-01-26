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    Риск снизился. Meta* решила разбанить Трампа в Instagram** и Facebook**

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    Аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook** и Instagram** (принадлежат компании Meta*) будут разблокированы в ближайшие недели. Об этом 26 января сообщила сама компания.

    Летом 2021 года Meta* забанила аккаунты Трампа после захвата Капитолия его сторонниками. После этого бывший президент США обвинил соцсеть в цензуре.

    «Мы убеждены в том, что риск [для общественной безопасности] в достаточной степени снизился. Таким образом, мы восстановим аккаунты мистера Трампа <…> Общественность должна иметь возможность слышать, что говорят их политики, — хорошее, плохое и уродливое», — написал глава Meta* по глобальным вопросам Ник Клегг (цитата по агентству «Интерфакс»).

    Трамп уже отреагировал на предстоящую разблокировку. Он написал, что Facebook** уже потерял миллиарды долларов с момента, как «деплатформировал вашего любимого президента».

    Однако бывший американский лидер не уточнил, вернется ли в соцсети.

    * признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
    ** запрещены на территории РФ

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    Дональд ТрампСШАСоцсети
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