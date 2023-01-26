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    Оттепель в Петербурге заканчивается, но день еще помокнуть придется

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    Небольшой температурный плюс весь день 26 января будет сопровождать жителей Петербурга. Но циклон поворачивается к городу тылом, в котором холодно.

    По данным Гидрометцентра, на день запланирован дождь, переходящий в снег. Ветер при этом умеренный, а на градуснике — до +3.

    Погодный центр «ФОБОС» добавляет, что город все еще на периферии циклона, но скоро окажется в его более холодном тылу. Именно поэтому к ночи уже все замерзнет, до -6. Мороз запланирован и днем в пятницу, вместе с ним снова возможно появление солнца.

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