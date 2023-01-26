Не вечер немецкого автопрома. «Фольксвагены» на юго-западе Петербурга горели в одиночку и парой

«Фольксвагенам» отчаянно не везло на юго-западе Петербурга. Один вспыхнул в Красносельском районе, другой горел в Кировском и не в одиночку.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в начале десятого часа вечера 25 января два расчета боролись с огнем у дома
У «Фольксвагена» обгорел багажник. Досталось и припаркованному рядом «Ниссану» — пламя испортило капот.
За час до полуночи помощь пожарных потребовалась «немцу» на Рабочей, 9 в Горелово. Огонь охватил машину полностью. Силами десяти человек ее потушили к 23:22.
Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.