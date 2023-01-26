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    Не вечер немецкого автопрома. «Фольксвагены» на юго-западе Петербурга горели в одиночку и парой

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    «Фольксвагенам» отчаянно не везло на юго-западе Петербурга. Один вспыхнул в Красносельском районе, другой горел в Кировском и не в одиночку.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в начале десятого часа вечера 25 января два расчета боролись с огнем у дома № 10 на улице Маршала Говорова. Потушить машины удалось менее чем за полчаса.

    У «Фольксвагена» обгорел багажник. Досталось и припаркованному рядом «Ниссану» — пламя испортило капот.

    За час до полуночи помощь пожарных потребовалась «немцу» на Рабочей, 9 в Горелово. Огонь охватил машину полностью. Силами десяти человек ее потушили к 23:22.

    Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.

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