СКА сыграет против ЦСКА с шевронами в память о снятии блокады

Хоккейный СКА выступит в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА с памятным шевроном на форме, посвященным защитникам Ленинграда в блокаду. Об этом заявили 25 января в пресс-службе петербургской команды.
«На шевроне изображен логотип клуба с надписью «Мы помним» и годами блокады — 1941–1944. Также на нем оливково-зеленая лента, повторяющая колодки медали «За оборону Ленинграда» — главной награды блокадников», — сообщили в СКА.
Матч СКА — ЦСКА пройдет 25 января в Петербурге, начало в 19:30. На игру приглашены жители блокадного Ленинграда в качестве почетных гостей.