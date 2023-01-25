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    СКА сыграет против ЦСКА с шевронами в память о снятии блокады

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    Хоккейный СКА выступит в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА с памятным шевроном на форме, посвященным защитникам Ленинграда в блокаду. Об этом заявили 25 января в пресс-службе петербургской команды.

    Фото: ХК СКА
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    «На шевроне изображен логотип клуба с надписью «Мы помним» и годами блокады — 1941–1944. Также на нем оливково-зеленая лента, повторяющая колодки медали «За оборону Ленинграда» — главной награды блокадников», — сообщили в СКА.

    Матч СКА — ЦСКА пройдет 25 января в Петербурге, начало в 19:30. На игру приглашены жители блокадного Ленинграда в качестве почетных гостей.

    Фото: ХК СКА

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