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    Вечерний час пик в Петербурге отметился дорожной аномалией

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    Среда, 25 января, отметилась в Петербурге аномально свободными дорогами. Даже в вечерний час пик пробки меньше обычного.

    По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог к шести часам вечера доросла всего до 6 баллов — на 1 балл меньше обычного. Причем еще в половине шестого пробки составляли и вовсе 5 баллов. Даже традиционная пробка на юге КАД и близко не такая плотная, как обычно, — покраснели на карте лишь участки у развязок с Софийской улицей и Витебским проспектом.

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    Самый напряженный трафик сейчас наблюдается у площади Александра Невского, площади Восстания, на Садовой улице и набережных: Ушаковской, Выборгской, Пироговской, Арсенальной, Свердловской.

    По данным аналитического центра, средняя загруженность дорог в Петербурге сегодня меньше обычного почти весь день. В утренний час пик были обычные 6 баллов, днем же — всего 3 балла. В топ-5 самых крупных пробок за сегодня пробралась только одна дневная — на Московском шоссе. И все они не дотянули даже до 5 километров

    Крупнейшие пробки 25 января фиксировали:

    • в 9:10 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
    • в 8:50 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;
    • в 8:50 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста;
    • в 15:50 на Московском шоссе — 3,7 км от поворота к заводу Foxconn до АЗС «Газпромнефть»;
    • в 8:42 на Планерной улице — 3,7 км от Планерной улицы, дом № 49, до Приморского проспекта.

    Обновление:

    К 18:30 пробки все-таки доросли до семи баллов.

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