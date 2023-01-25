Многодетного отца в Омске обвинили в том, что он регулярно насиловал 5-летнюю дочь и двух её младших братьев

Жителя Омска обвиняют в регулярном сексуальном насилии над тремя своими маленькими детьми. О том, что отец предположительно творил с малышами, рассказала их старшая сестра. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.



Как сообщает Следственный комитет Омской области, 34-летнего мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. В уголовном деле 15 эпизодов. Следствие полагает, что с 2017 по 2019 год от его действий страдала пятилетняя дочь, а также два ее младших брата, которые в силу возраста не могли понимать, что с ними происходит.

