Многодетного отца в Омске обвинили в том, что он регулярно насиловал 5-летнюю дочь и двух её младших братьев

Жителя Омска обвиняют в регулярном сексуальном насилии над тремя своими маленькими детьми. О том, что отец предположительно творил с малышами, рассказала их старшая сестра. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Как сообщает Следственный комитет Омской области, 34-летнего мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. В уголовном деле 15 эпизодов. Следствие полагает, что с 2017 по 2019 год от его действий страдала пятилетняя дочь, а также два ее младших брата, которые в силу возраста не могли понимать, что с ними происходит.
Родители малышей злоупотребляли алкоголем, в июле 2022 года органы опеки изъяли детей из семьи, а в октябре в правоохранительные органы обратилась их старшая сестра, которая поведала о происходившем дома.
На данный момент отец и мать лишены родительских прав. Обвиняемый арестован. Уголовное дело, по которому мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, готовится к передаче в суд.