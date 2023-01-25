    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, ю-з

    761мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.75eur74.69

    Многодетного отца в Омске обвинили в том, что он регулярно насиловал 5-летнюю дочь и двух её младших братьев

    3438
    16 комментариев

    Жителя Омска обвиняют в регулярном сексуальном насилии над тремя своими маленькими детьми. О том, что отец предположительно творил с малышами, рассказала их старшая сестра. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

    Как сообщает Следственный комитет Омской области, 34-летнего мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. В уголовном деле 15 эпизодов. Следствие полагает, что с 2017 по 2019 год от его действий страдала пятилетняя дочь, а также два ее младших брата, которые в силу возраста не могли понимать, что с ними происходит.

    Родители малышей злоупотребляли алкоголем, в июле 2022 года органы опеки изъяли детей из семьи, а в октябре в правоохранительные органы обратилась их старшая сестра, которая поведала о происходившем дома.

    На данный момент отец и мать лишены родительских прав. Обвиняемый арестован. Уголовное дело, по которому мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, готовится к передаче в суд.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОмскНасилие над детьмиСексуальное насилиеИзнасиловал дочку
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close