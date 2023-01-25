Отнимал спиртное и лепешку. В Петербурге наказали мужчину, который до смерти забил товарища его же ремнем

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который решил проучить знакомого, но не рассчитал силы. Он избил его ремнем до смерти.



Роковая ссора произошла в июле у торгового комплекса в Шушарах, сообщает 25 января пресс-служба городской прокуратуры. 33-летний агрессор, будучи нетрезв, долго бил оппонента руками, ногами и ремнем, снятым с его же штанов. 43-летний пострадавший умер на месте.

Подсудимый признал вину, раскаялся и объяснил, как так вышло. По словам мужчины, он выпивал и закусывал лепешкой, а знакомый вдруг начал отнимать и алкоголь, и еду. Так и завязалась драка.